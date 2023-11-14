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İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atanma süreçlerini SABAH'a anlattı: "Devlet çağırdı, onlar da elini taşın altına koydu" derken yeni sürpriz atamaların da sinyalini verdi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:54, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:57
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İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün bakanlık bünyesindeki atanma süreçlerine ilişkin SABAH'a konuştu. İki ismin da sanat dünyasında kazandıkları ücretten feragat ederek böyle bir karar aldığına dikkat çeken Mumcu, "Sayın Bakanımızın talimatı sonrası kendileri ile bizzat ben görüştüm. Devlet çağırdı, onlar da elini taşın altına koydu. Bundan sonraki süreçte de benzer atamalar olabilir" dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanan Tan Sağtürk'ün son derece liyakatli isimler olduğunu vurgulayan Mumcu, bu durumun da eleştirilere fırsat vermediğini belirtti. İki ismin de şu ana kadar görevlerinde oldukça başarılı olduğunu dile getiren Mumcu, "Beklenti sizdeki gibi bizde de çok yüksek" yorumunu yaptı.

"BENZER ATAMALAR OLABİLİR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı üzerine, atama sürecinde iki isimle görüşmeler yaptığını aktaran Mumcu, "Yaşanan süreçten son derece mutluyuz. Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, alanlarında kendilerini kanıtlamış isimler. Bu makamlar devletimize ve milletimize hizmet etmek için var. Şahıslar geçicidir. Bu hepimiz için geçerli" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUKTAN KAÇMADILAR"

Bakan Ersoy'un da iş hayatından feragat ederek önemli bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatan Mumcu, "Hem Karadağlı hem de Sağtürk, sanat dünyasında kazandıkları parayı burada kazanamayacaklarını bildikleri halde büyük bir sorumluluk üstlendiler. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bakanlığın çağrısı üzerine sorumluluktan kaçmadılar. Şu anda da çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

MURATHAN YILDIRIM

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