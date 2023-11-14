Ek gelir vaadine inandı, 30 bin lira dolandırıldı

Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Emekli zammında masada iki formül var
Emekli zammında masada iki formül var
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ek gelir vaadine inandı, 30 bin lira dolandırıldı

Sosyal medyada ek gelir beklentisiyle sanal dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaş, 30 bin lira dolandırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 09:45, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 10:12
Yazdır
Ek gelir vaadine inandı, 30 bin lira dolandırıldı

Gelişen teknolojiyle birlikte Dünya'da birçok işlem elektronik olarak yapılmaya başlandı. Özellikle pandemi döneminde artan internet kullanımı sonrasında dolandırıcılar da sanal ortamda yeni yöntemler üretmeye başladı.

Sosyal medya platformları üzerinden 'ek gelir kazanmak ister misiniz' başlıklı reklamlar yayınlayan dolandırıcılar, reklama tıklayan kişilere kendilerine internet ortamında yapacakları görevler vereceklerini ve tamamlanan görevler sonrasında para kazanacaklarını söylüyor.

Görevleri yapmak için para yatıran kişiler küçük miktardaki ödemeleri geri alırken görevlerin ilerlemesiyle birlikte artan miktardaki ödemeleri geri alamadı. Arnavutköy'de yaşayan Batuhan Yerdelen isimli genç de sosyal medya üzerinden tıkladığı reklamla 30 bin TL dolandırıldı.

Yerdelen, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kendi oluşturdukları mesajlaşma platformu üzerinden dolandırıcılık işlemini gerçekleştiren dolandırıcılar, kendilerini şikayet edeceğini söyleyen mağdurlara ise polislerle beraber çalıştıklarını söyleyerek polis fotoğrafları yolladı.

"Ben tek mağdur değilim bir sürü mağdur olan var"

Yaşadıklarını anlatan mağdur Batuhan Yerdelen, şunları söyledi:

"Ben Arnavutköy'de yaşıyorum. Bir iş ilanı gördüm ve beni ek gelir kazanacağımı söyleyerek yönlendirdiler. Ben bu işe başladım Aslı diye biriyle konuştum ve bana görevler vermeye başladılar. Ben para yatırdım ve iki katını kazandım daha sonra görevler büyüdükçe bende daha fazla kazanmak istedim. Para yatırdıkça daha fazla kazandığımı söylüyorlardı. 5-10 bin derken son görev dediler ve bunu yapınca bütün parayı alabileceksiniz dediler ama parayı çekemedim. Beni başka birine yönlendirdiler ve o kişi benden 7 bin TL daha istedi.

Ben tüm parayı çekemedim dolandırıcı olduklarını anladım ve 30 bin TL para kaybettim. Bize internet üzerinden ürün aldığımızı ve satıldıkça komisyon alacağımızı söylediler. Çok bilindik bir sayfayı kopyalamışlar, sahte sayfaymış. Ben komisyon aldığımı düşündüm ve 50 bin TL param birikti diye düşündüm ama dolandırıldım. Ben tek mağdur değilim bir sürü mağdur olan var daha fazla para kaybeden var. Kendi kurmuş oldukları platform üzerinden bizimle iletişime geçiyorlar. Polislerle anlaşmalı olduklarını söylediler. Gençlere mesajım beleşten para kazanmak olmuyor alın teriyle paranızı kazanın"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber