Alkollü yakalandı, polis ekiplerine iş öğretmeye kalktı

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama kuran polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Denetimi görünce frene basıp aracını park ediyormuş gibi yapınca, şüphelenen ekipler sürücüden ehliyet ve ruhsat aldı. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, üflediği cihazda 0.34 promil alkollü çıkınca hafif ticari aracın bağlanıp ehliyetini de 6 ay kaptıracağını öğrendi. Bunun üzerine dakikalarca itiraz eden sürücü, kendini 'Ben ticaret yapıyorum, aracımı bağlayamazsınız' diyerek savundu. Polislere iş öğretmeye çalışan sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, araç sahibi kendisi olmadığı içinde hafif ticari araç trafikten men edildi.

İlginç anlar ise kameraya anbean yansıdı.