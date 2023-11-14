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Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı

Üniversite öğrencilerine cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ yayınlanarak detaylar açıklandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 10:18, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 10:24
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Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı


Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları da belirlendi.

KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK?

Buna göre, desteğe satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

SATIŞ FİYATI 9 BİN 500 LİRAYI GEÇEMEYECEK

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak.

Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular 14 Kasım'dan itibaren iki ay içinde yapılacak.

Düzenlemenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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