Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir

Bahçeli'nin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri, yüksek yargıda yetki tartışması ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları vardı.

Netanyahu'nun savaş suçlarından Lahey'de yargılanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, İsrail'in tazminata mahkum edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer illeri Cumhur İttifakı'yla birleştireceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek.

Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla mücadelemizi yapıyoruz. Mevlana'nın dediği gibi: Aşk nasip işidir, hesap işi değil, aşk adayıştır, arayış değil. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz.

Cumhur İttifakı varsa umut vardır. Türkiye Yüzyılı hedefleri hayata geçecektir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir.

Esas olan çatışmalara ara verilmesi değil kalıcı ateşkesin sağlanması barışın kökleşmesidir. AB'nin çağrılarının da inandırıcılığı yoktur.

Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı. Riyad'daki görüşleri saygı görüp öne çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız kadar dürüst, ilkeli ve samimi fikir belirten hiç kimse olmamıştır. Peki Gazzeli bebeklerin canlarına ne zaman sahip çıkılacaktır? Bu ataletin kaynağı nedir? Gazzeli mazlumlar kirli su için hayatta kalma mücadelesi verirken kaymak tabakanın vicdanı yerinde midir? Netanyahu Arap ülkelerine "Çıkarlarınız için sessiz kalın" demiş.

Korkak bin defa, kahraman ise bir defa ölür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız. Siyonizme sonuna kadar tepki göstereceğiz.

İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. İsrail tazminata mahkum edilmelidir. Netanyahu savaş suçlarından Lahey'de yargılanmalı.

💬Devlet Bahçeli:



Ya Anayasa mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı. pic.twitter.com/82C0hHR484 MemurlarNet (@memurlarnet) November 14, 2023

YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

AYM ile Yargıtay arasındaki gerilim hali hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından arzu etmediğimiz durumdur.

Öncelikle yüksek yargı organları arasında yorum farkları görüş farklılıkları tahkim edecektir. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır

AYM, hukuk ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı. AYM, hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. hiyerarşik bir düzen yoktur. AYM'nin millet vicdanına adalet ruhuna ve hukuki normlara göre ihlal kararları yeniden yargılama sebebidir. Yargı AYM'nın vesayeti altında değildir.

Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz.

Yeni sivil, kapsayıcı anayasa kazandırmak hepimizin görevi ve gündemidir. Bize göre Yargıtay 3. Ceza dairesi görevini eksiksiz yapmıştır.