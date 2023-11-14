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Kur korumalı mevduat son 11 haftada 25,2 milyar dolar eridi

Kur Korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar TL bazında son 11 haftada yüzde 13 eridi. 3 Kasım ile biten haftada KKM hesaplarındaki toplam birikim 2 trilyon 921 milyar 667 milyon liraya geriledi. Bu dönemde dolar cinsinden 25,2 milyar dolar düşüş kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 11:35, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 11:44
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Kur korumalı mevduat son 11 haftada 25,2 milyar dolar eridi

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş son 11 haftadır sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, KKM hesaplarındaki birikim 25 Ağustos haftasında 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lirayken 3 Kasım haftasında yüzde 13 düşüşle 2 trilyon 921 milyar 667 milyon liraya geriledi. Son 11 haftada 447 milyar lira erime yaşandı.

Dolar cinsinden bakıldığında ise 3 Kasım haftasında KKM büyüklüğü 102,1 milyar dolar oldu. 25 Ağustos haftasında KKM'nin dolar cinsi büyüklüğü 127,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu haftadan itibaren yaklaşık 25,2 milyar dolar azalma görüldü.

Zorunlu karşılıkların artırılması etkisini gösterdi

KKM'deki erimeyi Merkez Bankası'nın KKM'de zorunlu karşılıkları artırması tetikledi. TCMB'nin Zorunlu Karşılıkları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'i 2 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

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