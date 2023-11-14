Erkek arkadaşı ile tartışan kız yurt balkonundan atladı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, erkek arkadaşı ile tartışan bir öğrenci, kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunin ikinci katındaki balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 11:45, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 11:46
Edinilen bilgiye göre, olay, Devrek ilçesindeki KYK Yurdu'nda meydana geldi. Kız yurdunda kalan F.Ü. isimli genç kız, iddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra yurdun ikinci katında bulunan balkondan aşağıya atladı. Kanlar içinde kalan genç kızı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı; vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği ve müdahalelerinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.