Erkek arkadaşı ile tartışan kız yurt balkonundan atladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Devrek ilçesindeki KYK Yurdu'nda meydana geldi. Kız yurdunda kalan F.Ü. isimli genç kız, iddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra yurdun ikinci katında bulunan balkondan aşağıya atladı. Kanlar içinde kalan genç kızı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı; vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği ve müdahalelerinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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