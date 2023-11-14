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Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha

Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 16:51, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 17:19
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Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat hakkında, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklama kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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