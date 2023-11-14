FETÖ'nün 'ev ablası' için 15 yıla kadar hapis istemi

Adli kontrol tedbiri uygulanan E.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.T'nin ifadelerine yer verildi.

E.Ş. ile örgüt evindeki sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren tanık E.T, "Evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Sanık, örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyor, evle ilgili tüm işleri yürütüyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, E.Ş'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, FETÖ'nün kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco"yu telefonuna yüklediği, örgütsel yazışmalarda adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlerin ihtiyaçlarını sağladığı anlatılan iddianamede, E.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.