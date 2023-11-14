Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra il başkanları da hazır bulundu.

Özel, bir gazetecinin toplantıya gelişi sırasında, "Meral Akşener ile yarın bir görüşme yapacağınız belirtiliyor" şeklindeki sorusuna, "Ben de şaşırdım, yok" yanıtını verdi.

Öte yandan, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Ankara'da görüşeceğini aktardı. Öztürk, Özel'in Akşener'i ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin muhtemelen çarşamba günü gerçekleşeceğini öne sürdü.