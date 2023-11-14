Bakan Bolat: İhracatçılara 5 milyar liranın üzerinde destek paketi hazırladık

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2022'de en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in de katıldığı "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları" töreninde ödüllendirdi.

Bolat, törende, küresel ticarette gerilemenin yaşandığı kırılgan ortamda hizmetler ticaretinin öneminin daha çok arttığını, özellikle cari açık sorunu olan ülkeler için hizmetler ihracatının öneminin çok daha fazla olduğunu anlattı.

"Birçok alanda çok büyük gelişmeler kaydedilmekte"

Hizmetler sektörünün, malların ticaretine kolaylaştırıcı etkiler sunan bir sektör olduğunu dile getiren Bolat, "Bunun yanında turizmden taşımacılığa, yazılım-bilişimden kültürel faaliyetlere, sağlık hizmetlerinden eğitim hizmetlerine, dizi-film ihracatından danışmanlık hizmetlerine varıncaya kadar birçok alanda çok büyük gelişmeler kaydedilmekte ve ülkemiz için de önemli fırsatlar ortaya çıkmaktadır." dedi.

Bolat, dijital teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin, iklim değişikliği ve beraberindeki yeşil dönüşüm, küresel salgınlar ve göçler, kuraklık krizi, yaşlanan nüfus ve genç neslin yeni talepleri gibi konuların hizmetler alanında ve hizmetlerin sunum biçiminde çok büyük fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz seyirle bölgede devam eden çatışmalar ve 6 Şubat'taki depremlere karşın Türkiye ekonomisinin, yatırımlara, üretime, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"2021 yılında dünyada en yüksek büyüme oranına sahip olan 3 ülke arasında yer alarak yüzde 11,4 büyüdük. Malların ve hizmetler ihracatının büyümeye katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede oldu. Yine 2022 yılında ekonomimiz yüzde 5,5 büyürken, mal ve hizmet ihracatımız bu büyümenin yarısı kadar pozitif bir katkı yapmıştır. Böylece ihracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. 2022'de tarihi rekor olarak 254 milyar 200 milyon dolarlık bir mal ihracatına ve 89 milyar dolarlık bir hizmet ihracatına ulaşmıştık. Nasıl ki bir anne ve baba evlatları arasında ayrım yapmaz, kıyamaz, biz de Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak, ihracatçılarımız arasında malların ihracatı ve hizmetlerin ihracatı noktasında aynı şekilde destek veriyoruz, onları bağrımıza basıyoruz."

"Hizmet ihracatında dünyadan daha hızlı büyüdük"

Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunda hizmet ihracatının gelişmesi konusunun önemli bir unsur olduğunu dile getirerek, "Dünyayla kıyasladığımızda hizmetler ihracatı son 10 yılda ortalama 4,5 büyümüş. Türkiye'de ise hizmetler ihracatı yıllık ortalama yüzde 7,3 büyümüş. Demek ki dünyadan daha hızlı büyüdük. Hizmetler sektörünün sahip olduğu büyük potansiyeli ihracata dönüştürmesi ve yapılan muazzam yatırımların meyvelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, 2021'de 61,5 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 2022'de yüzde 45'lik artışla 89 milyar dolara ulaştığını ve bunun Cumhuriyet tarihinin zirvesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki payı da yüzde 1,3'e yükseldi. Dünyada hizmetler ihracatı yıllık 7 trilyon dolar civarında, malların ihracatı ise 25 trilyon dolar civarında. İşte bu küresel rakamlar içinde paylarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Mal ihracatında 25 trilyon dolar içinde 255 milyar dolarla payımızı yüzde bir 1,03'e yükselttik. Ama hedeflerimiz büyük, inşallah 2028'e kadar, malların ihracatı içinde dünyadaki payımızı yüzde 1,2'e ve 375 milyar dolar toplam mal ihracatına, hizmetler ihracatında da 200 milyar dolarlık bir mutlak hedefle ve bunun da dünya hizmetler ihracatındaki payını yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz."

Hizmetler sektörünün alt birimlerinde de ihracat rekorları kırıldığını, turizmden taşımacılık ve lojistiğe, sağlık ve eğitimden bilişim sektörüne kadar önemli başarılara imza atıldığını aktaran Bolat, dizi film sektöründe çok büyük bir atılım yaşandığını söyledi.

Bolat, "Hollywood son 100 yılda ABD için ne anlam ifade ettiyse ve ABD kültürünü dünyaya nasıl yaydıysa, Türkiye de çekilen dizi filmlerle bugün 800 milyonluk bir dünyada seyirci kitlesine ulaştı. Sektör, ülkemizi, şehirlerimizi, kültürümüzü, turistik bölgelerimizi, tarihi zenginliklerimizi ve lezzetli yemeklerimizi dünyaya tanıtıyor. Dizi film sektörümüz, turizme, taşımacılığa, alışverişe, ticarete, her sektöre yumuşak güç olarak dışsal fayda sağlıyor." diye konuştu.

Bilişim ve yazılım sektöründe de Türkiye'nin büyük bir atağa kalktığını aktaran Bolat, şu anda 3 milyar dolara yakın bir ihracata ulaşan sektörün 5-6 yıl içinde 30 milyar doları hedeflediğini belirtti.

"Hizmetler ihracatında bu yıl 100 milyar dolar aşacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, geçen yılki 89 milyar dolarlık hizmet ihracatının 50 milyar dolarının net fazla olduğunu ifade ederek, hizmetler ihracatının dış ticaret açığını kapamada çok önemli bir fonksiyonu olduğunu vurguladı.

Hizmetler sektöründeki ihracatın 2023'te de artmaya devam ettiğini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde yüzde 14,3'lük bir artışla 75 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı elde edildi. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda da rakam 100 milyar dolara yaklaştı, 98 milyar 300 milyon dolar. İnşallah, hizmetler ihracatında, son 3 ayla birlikte 100 milyar doları aşacağız. Bu noktada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz, Türkiye'miz hizmetler ihracatının da katkısıyla dış ticaretteki temmuz ayından bu yana başlayan mal ihracatındaki artışlarımızla cari işlemler hesabında olumlu gelişmeler kaydetmeye başladı. Eylül ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir cari işlemler fazlası verdik. Bu son 23 ayın en yüksek aylık cari işlemler fazlasıdır. Ekim ayından da umutluyuz. Çünkü dış ticaret açığımız 6,7 milyar dolardı. Kasım ayına da iyi başladık ihracat cephesinde. İnşallah cari işlemler açığını geçen yılki 48 milyar doların altında tutacağız."

Ticaret Bakanlığı'nın hizmetler ihracatına verdiği desteklere ilişkin de Bolat, "Hizmet ihracatçılarımıza 2022 yılında 1 milyar lira, 2023'te 1 milyar 700 milyon lira destek ödemeleri yapıldı. Hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz destek, yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacak. Gelecek yıl için ise 5 milyar liranın üzerinde destek paketleri hazırladık. Bunun müjdesini şimdiden verebilirim." değerlendirmesini yaptı.