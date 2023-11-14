Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Coşan için ikindi vakti Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.