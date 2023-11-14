'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Batman Üniversitesi'nde ve üniversitelerde yapılan usulsüz atamalara ilişkin açıklama yaptı.

Keyfiyetin hakim olduğu, mensubiyet ya da başka ilişkilerle kayırmacılığın çöreklendiği bir ortamda, ne çalışmanın huzurundan ne de bilim üretiminden bahsedilemeyeceğini söyleyen Genel Başkan Geylan, "Başta YÖK olmak üzere, üniversite yönetimlerinin sorumluluk alması ve DOĞRU OLANA yol açması asgari bir yükümlülüktür." dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan açıklamasında şunları söyledi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesi sürecinde üniversitelerimiz öncü kuruluşlarımız olacaktır.

Bilim üreten üniversitelerimizin, tüm süreçlerin liyakat esasına göre ve bir hakkaniyet zemininde yürütüldüğü kurumlar olması tartışma götürmez bir gerçektir.

Keyfiyetin hakim olduğu, mensubiyet ya da başka ilişkilerle kayırmacılığın çöreklendiği bir ortamda, ne çalışma huzurundan ne de bilim üretiminden bahsedebiliriz.

Başta YÖK olmak üzere, üniversite yönetimlerinin sorumluluk alması ve DOĞRU OLANA yol açması asgari bir yükümlülüktür. O Rektör Üniversiteye Eş, Dost, Akraba Doldurmuş! YÖK'ü göreve davet ediyoruz."