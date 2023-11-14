Yazı İşleri Müdürleri neden bekletiliyor?

Yazı işleri müdürleri, Adalet Bakanlığının il içi isteğe bağlı nakil çalışmasının sonuçlandırılmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 18.09.2023 tarihinde yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin duyuru

yayımlamıştır.

Yayımlanan duyurunun üzerinden aylar geçmesine rağmen, il içi isteğe bağlı nakil çalışmaları sonuçlandırılıp duyurusu yapılmamıştır.

Adalet Bakanlığı tarafından, gerek komisyonlararası nakil çalışması gerekse de il içi isteğe bağlı nakil çalışmalarının bir plan dahilinde yapılması, çalışmanın başladığı, biteceği, personelin yeni görev yerinde göreve başlayacağı tarihler gibi bilgilerin takvim haline getirilmesi konunun paydaşlarının işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp il içi isteğe bağlı nakil çalışmalarının bir an önce sonuçlanması dileğiyle.

ÇOTANAK