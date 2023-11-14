Polis pazarda yorulan yaşlı kadının çantalarını evine götürdü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada polisler, alışveriş yapan ve yorulan yaşlı bir kadının çantalarını evine götürdü.

Polislerin davranışından dolayı memnun olan kadın, "Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizlerin evlatlarısınız." ifadesini kullandı.