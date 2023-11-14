Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 19:15, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 19:17
Adıyaman-Kahta karayolu Kömür beldesi yakınlarında, M.A.Y. idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abuzer Ulu (61), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ulu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.