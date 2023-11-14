İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

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