İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
Niğde'de bir inşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 19:30, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 19:39
Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.
İnşaata gelen ekipler, Cafer Erden (52) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erden'in cesedi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.