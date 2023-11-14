Kedileriyle ilgili sosyal medya paylaşımları yapan aile, Japon takipçilerini ağırladı

Yuna'nın Türk aileyle tanışma hikayesi, Lüleburgazlı Merve Meryem Küpçü'nün oluşturduğu ve kedilerinin görüntülerinin yer aldığı sosyal medya hesabını takip etmesiyle başladı.

Paylaştığı görüntülerdeki kedilerin kendi kedilerine çok benzediğini fark eden Yuna, 2,5 yıl önce Küpçü ile irtibata geçti.

Yuna, hayvan sevgisi sayesinde sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurduğu Küpçü ailesiyle yüz yüze tanışmak için Lüleburgaz'a geldi.

- "Kedilerle huzur buluyorum"

Yuna Fujiki, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, kedilerle huzur bulduğunu, Küpçü'nün paylaştığı kedilerden Reçel'i ilk gördüğü andan itibaren de büyük sevgi duymaya başladığını söyledi.

Yuna, "Reçel için sosyal medya üzerinden açtıkları hesapta kendi kedim ile birebir aynısı olduğunu gördüm. Bütün özellikleri, dış görünüşü aynıydı. Çok şaşırdık ve sevindik eşimle. Onu yakından görmek istedim. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Reçel de bunun baş nedenlerinden biriydi. Reçeli canlı olarak sadece sosyal medyada gördüm." diye konuştu.

Geçen yıl ölen Reçel'in hayranı olduğunu dile getiren Yuna, kedinin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu, Kırklareli'nde mezarını da ziyaret ettiğini anlattı.

Merve Meryem Küpçü de daha önce şehir dışından takipçileriyle bir araya geldiklerini fakat ülke dışından ilk kez bir misafir ağırladıklarını belirtti.

Ziyaretten çok memnun olduğunu dile getiren Küpçü, "Kedi sevgisi bizi buluşturdu. Yuna ile biz kedisinin bana sosyal medyadan fotoğrafını atmasıyla tanıştık. İki kedisi de bizim iki kedimize çok benziyordu." dedi.