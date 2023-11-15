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15 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

15 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 00:00, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 00:03
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15 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programı ile Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit törenine ve Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Lefkoşa)

2 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile resmigeçide katılacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in vereceği öğle yemeğine iştirak edecek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, Cumhurbaşkanı Tatar'ın vereceği resepsiyonda yer alacak, Şampiyon Melekleri Yaşama Derneğini ziyaret edecek.

(Lefkoşa/Gazi Mağusa/Girne)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile YÖK Başkanı Erol Özvar, İçişleri Bakanlığında düzenlenecek Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(14.00/10.30/11.45/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Sivil Toplum ve İş Dünyası Çatı Kuruluşları Brüksel Temsilcileri ile görüşecek, Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'na katılacak.

(Brüksel)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, eylül ayı ücretli çalışan istatistiklerini, ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na katılacak, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenlenecek.

(İstanbul/12.30)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, İngiltere'nin London Lions takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, Fransa'nın SIG Strasbourg takımına konuk olacak.

(Strasbourg/22.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan'ın Sabah takımını ağırlayacak, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İsveç'in Norrkoping Dolphins ekibine konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Norrköping/21.00)

4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, A Grubu'nda VakıfBank, Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Stara Pazova/21.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela ekibini ağırlayacak.

(Bursa/18.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-BOTAŞ, Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/Ankara/16.00/17.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları yapılacak. TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart müsabakaları oynanacak.

(Bitlis/13.00/Hatay/Bursa/14.00/Ankara/15.00/18.00/Kayseri/17.00/İstanbul/17.30)

8- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın 1. turunda, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor arasında ilk maç, Rize Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor arasında ise rövanş maçı oynanacak.

(Trabzon/Ankara/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00)

10- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup maçları Antalya'da başlayacak. Grup ilk maçlarında Belarus ile Yunanistan, Türkiye ile Litvanya karşı karşıya gelecek.

(Antalya/13.00/16.00)

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