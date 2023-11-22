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Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri nasıl feshedilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.11.2023 tarih ve 89525255 sayılı yazılarıyla sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri nasıl feshedileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 19:42
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Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri nasıl feshedilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.11.2023 tarih ve 89525255 sayılı yazılarında;

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarına 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgi Yönetmelik kapsamında ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler, söz konusu Yönetmelik'in "Atama ve görev yerinin belirlenmesi" başlıklı 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sözleşme imzalayarak göreve başlamakta, göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerin kendi isteği, yargı kararı, soruşturma sonucu veya atama şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybetmesi gibi nedenlere bağlı olarak sözleşme fesih işlemleri de il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Sözleşmenin feshi ve sona ermesi" başlıklı 22 nci maddesinde; "(1) Sözleşmeli öğretmenlerden;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların,

sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(3) Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." denilmektedir.

Bu kapsamda yargı kararı, idari soruşturma sonucu ya da atama şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybetmesi gibi nedenlere bağlı olarak göreve son verilmesi gereken durumlarda, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sözleşme feshi gerçekleştirilmeden önce öğretmenin durumu belge ve bilgiler ile Bakanlığımıza iletilerek Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sözleşme fesih işlemi tesis edilmesi, diğer taraftan kendi isteği ile sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunanlar ile ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sözleşme fesih işlemleri gerçekleştirilerek Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verildi.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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