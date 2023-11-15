Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu

Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 07:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 07:48
Yazdır
Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, sürücü M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber