Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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