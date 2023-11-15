Adıyaman'daki NATO Boru Hattı'nda patlama
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki NATO Boru Hattı'nda korkutan bir patlama meydana geldi. Boru hattının depremden sonra kapatıldığı ve aktif olmadığı bildirilirken, ekipler bölgede inceleme yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 07:58, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 08:00
Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.
Patlama sonrası olay yerine gelen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
NATO YETKİLİLERİ İNCELEME YAPTI
Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.
Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.