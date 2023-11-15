Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Satamayan galerici kiralamaya döndü

Hükümetin aldığı tedbirler sonrası araç piyasasında fırsatçılığın önüne geçilmesinin ardından araçları satamayan galericiler kiralamaya başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:00, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 08:03
Yazdır
Satamayan galerici kiralamaya döndü

Hükümetin aldığı tedbirler ve bayilerde yaşanan araç bolluğu, ikinci el fırsatçılarına 'dur' dedi. Bir dönem yatırım aracına dönüşen ve fahiş fiyatlarla alıcı bulan ikinci el otomobil piyasasında durgunluk baş gösterdi. Stokta bekletilen araçlar bir bir piyasaya sürüldü. İkinci el otomobil ilanlarında son 2 aydır, geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşandı. Bekleyen alım talebi, sıfır araçlara kaydı. Hal böyle olunca ilk etapta yatırım amacıyla alım yapan tüketiciler ve ardından galericiler fiyat kırmaya başladı. Bu kez de finansman problemi patladı. Bankalar kredi musluklarını kapattı. İkinci el otomobil alacaklar kredi bulamayınca satışlardaki hız bir anda kesildi. Bazı otomobil ticareti yapanlar ise ellerindeki araçları kiraya vermeye başladı. Filo veya rent a car şirketleriyle anlaşan ya da bireysel kiralama yapanlar, araçları kiralığa çevirdi.

BANKALAR MUSLUĞU KAPATTI

İstanbul Bağcılar'da galericilik yapan Serkan Biçer "İkinci el otomobil satışlarında durgunluk var. Piyasadaki fırsatçılar çekilmeye başladı. Şimdi satışlar düşünce fiyatlardaki yükseliş de durdu. Ellerindeki araçları çıkarmaya başladılar. Bu da piyasadaki köpük fiyatları eritmeye başladı" dedi. Araç satamayanların kiralama yöntemine başvurduğunu söyleyen Biçer "Zaten tüketici kredi bulamadığı için ikinci el alamıyor. Çok acil ihtiyacı olanlar kiralıyor. Esnaf da bunu ticarete çeviriyor. Kiralamaya talep var. 4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına kiralığa çıkarıyor. Bireysel kiralamalar da arttı" diye konuştu.

SEÇİM SONRASI FİYATLAR ARTAR

Sektör temsilcileri, durgunluğun seçim sonrası biteceğini kaydederek "Şu an baskılanan bir döviz kuru var. Seçim sonrası dövizin yükseleceği tahmin ediliyor. Bu da sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bayilerin kampanyaları da tüm hızıyla sürüyor. Ellerindeki 2023 model araçları çıkarıp hedef tutturma peşindeler. Kısacası sıfır araçlar, 2024'te pahalı hale gelecek. Doğal olarak ikinci el otomobile ilginin artacağını tahmin ediyoruz. Sıfır araca olan ilginin devam etmesi için ÖTV düzenlemesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN ZENGİNLİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber