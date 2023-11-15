Öğretmene şemsiyeli saldırı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir kolejde iddiaya göre, sigortasız çalıştırılan öğretmenlerden biri, dertlerini anlatmak için geldikleri okulda yönetici olan kişinin şemsiyeli saldırısına uğradı.

Araya giren çalışanlar, kolej yöneticisinin öğretmene vurmasına engel olmaya çalıştı.

O anlar, saldırıya uğrayan öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.