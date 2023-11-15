Öğretmene şemsiyeli saldırı
İstanbul Kadıköy'de bir kolej yöneticisi, bir öğretmene elindeki şemsiyeyle saldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:31, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 08:50
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir kolejde iddiaya göre, sigortasız çalıştırılan öğretmenlerden biri, dertlerini anlatmak için geldikleri okulda yönetici olan kişinin şemsiyeli saldırısına uğradı.
Araya giren çalışanlar, kolej yöneticisinin öğretmene vurmasına engel olmaya çalıştı.
O anlar, saldırıya uğrayan öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.