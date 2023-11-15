İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda doktorların e- imzalarını (token) çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik hapları satan çete üyesi 16 şüpheli tutuklandı.

İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

Çete üyelerinin başkalarının kimlik bilgileri ile muayene sırası alıp doktorun yanına gittikleri, kendilerini "eczane çalışanı" ve "hasta" olarak tanıtıp, bu sırada doktorun bilgisayara girdiği şifreyi izleyip öğrendikleri ortaya çıktı.

Ardından doktoru oyalayarak veya odasından çıkışını kollayarak e-imza cihazını çalan şebeke üyelerinin eğer olay günü e-imza cihazını çalamazlarsa başka bir gün tekrar gidip doktorun odasından çıkmasını bekledikleri, çaldıkları ve şifresini öğrendikleri token cihazı ile kısa sürede farklı kimselere ait kimlik bilgileri ile uyuşturucu madde içeren ilaçları reçete ettikleri öğrenildi.

İlaçları da yine kısa sürede kendileri veya üçüncü şahıslar aracılığı ile eczanelerden temin ettikleri anlaşıldı.

ECZANELER DE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Bir kısım eczacı ve eczane çalışanının şüphelilerin başkaları adına uyuşturucu içerikli renkli reçeteye tabii ilaç yazdıklarını bildikleri halde resmi makamlara müracatta bulunmadıkları tespit edildi.

İstanbul, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere, şüphelilere denetime tabii olduğu halde yüklü miktarda ilacı sürekli ve yoğun şekilde temin eden eczaneler bulunduğu belirlendi.

DOKTORUN MASASINA GEÇİP KENDİLERİ DE REÇETE YAZMIŞ

Şüphelilerin, gittikleri bazı hastanelerde, hekimlerin e-imzasını çalmadıkları ancak bahane ile masasına geçerek doktorun token cihazının takılı olduğu bilgisayardan bizzat reçete yazdıkları belirlenmiştir.

Şüpheli Kemal Gürgür'ün evinde 6 farklı kimseye ait kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi.

Çete üyelerinin yazdıkları reçetelere konu ilaçları eczanelere almaya gittiklerinde, eczane çalışanları tarafından kimlik sunmaları istendiğinde farklı kimselere ait kimlik sundukları belirlendi.

Eczanelerin güvenlik kamera kayıtları incelendiği şüpheli Onurcan Pınar'ın İstanbul Mercan Eczanesine giderek ilaçları almak istediğinde, kendisinin dışarı çıktığı, bir süre sonra aynı eczaneye gelen diğer şüpheli Mehmet Kanat'ın ''Emre Kaymaz'' isimli şahsa ait kimliği göstererek ilaçları aldığı anlaşıldı.

MUAYENEYE GİDEN BAŞKA, VERİLEN KİMLİK BAŞKA

Şebeke üyelerinin hastaneye gittiklerinde doktor odasına girebilmek için muayene sırası alırken ve danışmaya gittiklerinde başkaları adına kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi.

Şüpheliler Ertuğrul Gürgür, Mustafa Çamyar ve Veysel Türkuyan'ın, Tire Devlet Hastanesi'nde Arif Naldöken ve Serkan Özkaya'nın kimlik bilgilerini kullandıkları güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Diğer şüpheliler Onurcan Pınar, Tınay Gürgür ve Alperen Köksal'ın Antalya Özel Yaşam Hastanesi'nde Tahsin Mert Bozkurt'un kimlik bilgilerini kullandığı, şüpheliler Onurcan Pınar, Tınay Gürgür, Mehmet Kanat ve Alperen Köksal'ın Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Gürhan Cengiz'in kimlik bilgilerini kullandıkları anlaşıldı.

ECZANEDEN ALIP MADDE SATICISINA KARGOLAMIŞLAR

Şüphelilerin çaldıkları e-imza cihazları ile yazdıkları renkli reçeteye tabi ilaçları eczanelerden aldıktan sonra madde satıcısı olan kişilere bu ilaçları kargolarken başkaları adına kimlik bilgileri kullandığı belirtildi.

Şüpheliler Mehmet Kanat ve İsmail Karabey'in, yeşil reçeteli ilaçları Ankara'da farklı şubelerde kargoya verip şüpheli Hüseyin Çoşkun'a gönderirken Mustafa Çankaya'ya ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.



Hedef şüphelilerin, bin 301 reçete yazdıkları, bu reçetelerin farklı kimseler adına yazılmış olduğu anlaşıldı.

OLAY

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.

Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 16'sı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 1'i adli kontrol şartıyla salınırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı.



Ceyhan TORLAK