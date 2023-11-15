Yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 08:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 08:53
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen A.H'nin Çorlu'da yaşadığını tespit etti.
Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.