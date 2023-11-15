Sınır bölgelerinde düzenlenen 'Kalkan Operasyonları'nda 1222 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin sınır bölgelerinde gerçekleştirilen Kalkan Operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyonda, 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, 1222 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Bakan Yerlikaya, Kalkan Operasyonlarına ilişkin videoyu da paylaştı. Görüntülerde, Türkiye sınırını geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi ve geri dönüşleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanması gibi detaylara yer verildi.