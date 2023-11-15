Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:45
Yazdır
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.

Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber