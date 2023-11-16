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Motorine zam geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı araç sahiplerini sevindiren indirim kısa süre sürdü. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 08:17, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 09:50
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sebebiyle araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki takibini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine salı gününden geçerli olmak üzere indirim yapılmıştı.

Motorine 1 lira 14 kuruşluk zam

Ancak bu indirim haberiyle sevinen araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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