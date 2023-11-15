Dolar günü 28,67 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 28,67 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 18:17, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,6220
|28,6230
|28,6710
|28,6720
|Avro
|30,9800
|30,9810
|31,0600
|31,0610
|Sterlin
|35,5620
|35,6790
|35,5500
|35,6670
|İsviçre Frangı
|32,0100
|32,1700
|32,2400
|32,4020
|ANKARA
|ABD Doları
|28,5920
|28,6720
|28,6410
|28,7210
|Avro
|30,9400
|31,0200
|31,0200
|31,1000
|Sterlin
|35,5020
|35,7120
|35,5500
|35,7000