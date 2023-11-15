Dolar günü 28,67 TL'den tamamladı

26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getiriliyor
26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getiriliyor
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Polat'lar Breaking Bad'den mi esinlendi?
Polat'lar Breaking Bad'den mi esinlendi?
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar günü 28,67 TL'den tamamladı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 28,67 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 18:17, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 18:16
Yazdır
Dolar günü 28,67 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,622028,623028,671028,6720
Avro30,980030,981031,060031,0610
Sterlin35,562035,679035,550035,6670
İsviçre Frangı32,010032,170032,240032,4020
ANKARA
ABD Doları28,592028,672028,641028,7210
Avro30,940031,020031,020031,1000
Sterlin35,502035,712035,550035,7000

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber