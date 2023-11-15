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GÖKBEY helikopteri 700 uçuş saatini devirdi, ilk görevine yol alıyor

Son dönemde hız ve irtifa testlerini başarıyla geçen GÖKBEY'in ilk teslimatı yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 11:25, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 11:26
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GÖKBEY helikopteri 700 uçuş saatini devirdi, ilk görevine yol alıyor

- Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, zorlu testleri birer birer geride bırakarak ilk görevi için gün sayıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin özgün projesi GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda önemli kilometre taşlarını birer birer geride bırakan GÖKBEY helikopteriyle son dönemde hız ve irtifa testleri gerçekleştirildi.

GÖKBEY maksimum servis irtifası olan 20 bin fite ilk kez ulaşarak başarılı bir testi geride bıraktı. Motor performans testleri tamamlandı. 1 saat süren testlerde GÖKBEY helikopteri bu irtifada hem çift motor hem de tek motorla uçuş yaptı. Böylece önemli bir güvenli uçuş gereksinimi başarı ile tamamlanmış oldu.

GÖKBEY Programı kapsamında 3 prototip helikopterle toplamda 700 uçuş test saatine ulaşıldı.

Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.

Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

- Milli motoru da hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi 2013 yılında imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen GÖKBEY helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi.

GÖKBEY, 19 Nisan 2023'te TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motorları ile ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorları ile etkin şekilde icra edebilecek.

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