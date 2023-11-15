Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Akşener, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan süreçte, anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştirdi.

"Anayasa değişikliğini konuşmadan önce; mevcut Anayasa'ya, uymanız gerekiyor." diyen Akşener, "Siz daha, var olan Anayasa'nın, hükümlerini yok sayarken; neyi, nasıl değiştireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİM MESAJI

Akşener konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesajlarda verdi.

İYİ Parti lideri, "2024 yerel seçimlerine girerken; 81 ilde, milletimize, liyakatli adaylarımız, kadrolarımız, ve çözümlerimizle birlikte; İYİ Belediyecilik vizyonumuzu da sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bildiğiniz gibi bugün, 15 Kasım. Yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığını, dünya ve tarih önünde, ilan edilişinin, 40'ıncı yıl dönümü... Kutlu olsun.

Kıbrıs davamızın, milli kahramanlarına; Doktor Fazıl Küçük'e, Hala Sultan'a, Türk Mukavemet Teşkilatı'na, Şehit İlhanlar'a, selam olsun. Kıbrıs'ta bağımsızlık yolunu, egemenlik yolunu, Türklük yolunu, inşa edenlere selam olsun. Cumhuriyetine, ilk günkü aşkla, şevkle, inançla sahip çıkan, Kıbrıs Türkü kardeşlerime, selam olsun.

"ATATÜRK'E BORÇLUYUZ"

Geçtiğimiz hafta; Atamızın ebediyete intikalinin, 85'inci yılıydı. 85 milyon Türk milleti olarak; onun gösterdiği ufka varma vazifemizi, bir kez daha hatırladık.

Onun büyük vizyonunu, bir kez daha anladık. Ve aziz hatırasını, bir kez daha andık. Ancak maalesef; biz milletçe, aynı duygularda buluşurken; bu duyguları, paylaşmayanlar da vardı. Ayrık otları, istikbal zararlıları, ahlak yoksunları da vardı.

Atamızın vizyonuna, Cumhuriyetimizin değerlerine, düşmanlıktan beslenen, kirli zihniyetler de vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, anmaktan gocunanlar; ona, bir hayır duayı bile çok gören, şuursuzlar da vardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamaktan yoksun olanlara; Cumhuriyetimizin, kuruluş ilke ve değerleriyle problemi olanlara; Türk milletinin, Atatürk ve Cumhuriyet sevdasından, rahatsız olanlara; hatırlatmak istediğim bir şey var:

Eğer ki bugün, memleketimizde, ezanlar okunuyorsa; eğer ki bugün, gökyüzünde, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa; eğer ki bugün, toprağımızın, malımızın, canımızın, namusumuzun, güvenliği varsa; bunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ve, ne yaparsanız yapın; bu borcu unutturamayacaksınız!

YÜKSEK YARGIDAKİ KRİZ

Can Atalay davasıyla ilgili, hukuk skandalları; 8 Kasım itibariyle; artık bir anayasa krizine, bir devlet krizine dönüştü.

Böylesine vahim bir krizden; siyaset üstü olması gereken, bir devlet meselesinden; siyasi rant devşirmeye çalışmak; en hafif tabiriyle, ayıptır.

Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Yahu muhteremler; anayasa değişikliğini konuşmadan önce; mevcut Anayasa'ya, uymanız gerekiyor. Siz daha, var olan Anayasa'nın, hükümlerini yok sayarken; neyi, nasıl değiştireceksiniz?

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin oluşturduğu, hukuk dışı fiili durum, devlet nizamını aksatmış, ve bir anayasal devlet krizine, neden olmuştur. Halbuki; Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar.

Herkes uymak zorundadır. Nitekim; Anayasa'nın 158'inci maddesinin, son fıkrası, aynen şöyledir: "Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır."

Dolayısıyla, siz hala, neyi tartışıyorsunuz?

"KRİZİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yargıtay'dan, bir dairenin; Anayasa Mahkemesi'ni, bundan ötürü suçlamasını; aldığı karara uymamasını ve AYM üyelerini hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Hele ki Gazi Meclisimizin, kurumsal yapısının, aynı Yargıtay dairesi tarafından, hedef alınmasına, göz yummayız.

Nereye hizmet ettiği, belli olmayan odakların, millet iradesini hedef almasına da asla izin vermeyiz. İşte bu yüzden biz, İYİ Parti olarak, ilk günden beri bu anayasal devlet krizinin, çözülmesi için çalışıyoruz.

Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, sahipsiz değildir. Her ne olursa olsun, Türk milletinin vicdanı, hakkın ve hukukun yanındadır. Tüm yollar kesilse bile Türk milletinin sinesine giden bir yol, her zaman vardır.

"81 İLDE ADAYLARIMIZLA VİZYONUMUZU SUNUYORUZ"

2024 yerel seçimlerine girerken; 81 ilde, milletimize, liyakatli adaylarımız, kadrolarımız, ve çözümlerimizle birlikte; İYİ Belediyecilik vizyonumuzu da sunuyoruz.

Bizim esas hedefimiz, öncekilerden daha iyi olmak değil; milletimizin, şimdiye kadar mahrum bırakıldığı, büyük bir vizyonu, hayata geçirmektir. Biliyorum ki, işimiz zor. Biliyorum ki, sıkışmamızı, tökezlememizi, düşmemizi bekleyen çok. Biliyorum ki, çizdiğimiz rotadan, rahatsız olmayan yok.

Partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları birer birer bozacağımızı da, çok iyi biliyorum. Emeğimize, halel getirme gayretinde olanların tüm planlarını, suya düşüreceğimizi de, çok iyi biliyorum!

İYİ Parti'ye, istikamet çizmeye kalkanlara; linçle, mobingle, namertlikle, bizi, yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de, çok iyi biliyorum!"