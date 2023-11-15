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Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 15:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 15:50
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Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Mısırlı meslektaşı ve mevkidaşı Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık bir aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip, görüşmelerimize devam edeceğiz.

İlk etapta, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısından Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini, Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."

- "Zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin, Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı işbirliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan, sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her üç ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun içinde birazdan Sayın Bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız."

- "İhtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız"

Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız."

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