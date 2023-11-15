Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "(Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 12:38, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 14:20
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: (Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız.
Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte kendilerine düşen kontenjanları belirleyeceklerini söyledi.