Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması

Bakan Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: (Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Yeni atama için planlama yapacağız.

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte kendilerine düşen kontenjanları belirleyeceklerini söyledi.