MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.



Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.



Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.



Sözel Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.