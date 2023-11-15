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Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(AYM ve Yargıtay kararları) Sorunun acil çözümü anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından; kalıcı çözümü yeni ve sivil anayasadan geçmektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 13:49, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 14:49
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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bireysel başvurulara bir sınırlandırılma getirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? İş yüküne işaret ettiniz ama böyle bir düzenlemeden mi bahsediyorsunuz? Bireysel başvurular mı sınırlandırılır? Nasıl bir düzenleme gelebilir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim şu anda bireysel başvuru noktasında geçmişte bu bireysel başvuruyu süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Ama şu anda bireysel başvuruyla ilgili dosya sayısı 130 bin. Demek ki beklenen netice alınamadı. Herhalde bunun üzerinde de Anayasa Mahkemesi çalışacak. Bizimle alakalı bir iş değil."

"Anayasa Mahkemesi çalışacak dediniz ama bir yandan da Meclisi işaret ettiniz" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ne alakası var? 130 bin dosyadan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"Peki kriz nasıl giderilecek? Meclis nasıl bir çalışma yapacak? Ne göreceğiz, ya da Meclis'te daha sonra bir torba teklifin içerisinde bir madde mi göreceğiz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda Meclis'le bir alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı, yapıyor. Anayasa Mahkemesi kendine göre üzerine düşen görevi yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda ben de gereğini yapıyorum." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşüp görüşmediklerine ilişkin soru üzerine, "Hayır, görüşmedim." yanıtını verdi.

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