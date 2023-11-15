Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a indi

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.