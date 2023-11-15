Kartal'da bisikletli kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Kartal sahil yolunda bir kişinin bisikletli kadını otomobille takip ettikten sonra otomobilinin içinde uygunsuz hareketler yaptığına yönelik iddia ve görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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