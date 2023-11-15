'Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden çocuk' ile ilgili açıklama

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel bir poliklinikte tedavi edilen beş yaşındaki bir hasta tedavi sonrası ağırlaşan durumu nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturmalar Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce titizlikle yürütülmektedir. Soruşturmanın sonunda elde edilecek bilgilere göre, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Odamızın ilgili kurullarınca gerekli işlem yapılacaktır. Acılı aileye sabır diliyoruz."