'Dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden çocuk' ile ilgili açıklama
Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunahan, özel bir diş kliniğinde tedavi sonrası hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma sonunda mevzuat çerçevesinde gerekli işlemin yapılacağına dikkat çekildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 16:30, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 16:32
Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bursa'da ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel bir poliklinikte tedavi edilen beş yaşındaki bir hasta tedavi sonrası ağırlaşan durumu nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturmalar Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce titizlikle yürütülmektedir. Soruşturmanın sonunda elde edilecek bilgilere göre, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Odamızın ilgili kurullarınca gerekli işlem yapılacaktır. Acılı aileye sabır diliyoruz."5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti