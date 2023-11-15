26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, "(Türkiye'ye Gazze'den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak"