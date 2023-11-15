Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu e-ticaret şirketlerinden Amazon Türkiye. Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Konu hakkında yapılan açıklamada "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.