Erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu
Sivas'ta bir erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 20:23, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 20:23
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan H.T.T. (32) aynı birimde çalışan hemşire arkadaşı E.C'nin Eğri Köprü Mahallesi'ndeki evine gitti.
Hasta olduğu öğrenilen H.T.T'ye evde serum takıldı.
Uyandığında arkadaşının hareketsiz olduğunu gören E.C. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri H.T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.T.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.