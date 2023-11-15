Erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

H.T.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uyandığında arkadaşının hareketsiz olduğunu gören E.C. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri H.T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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