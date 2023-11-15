Polisler bu kez çobanlık yaptı

Edirne'de İstasyon Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde gece geç saatlerde başıboş koyun sürüsünü gören polis ekipleri hem hayrete düştü hem de anında harekete geçti.

Sürüde bulunan yaklaşık 150 koyun, 1 eşek ve 1 çoban köpeğinin sahibini bulmak için polis ekipleri büyük çaba sarf etti.

Koyun sürüsünün sahibini bulmak için koyunların kulaklarında bulunan küpelerden yola çıkan ekipler, Edirne İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinden aldıkları destek ile kayıp sürünün kime ait olduğunu öğrendi.

Sürü sahibi ile irtibata geçen polis, bir şok daha yaşadı. Yaşanan ilginç olaydan ne sürü sahibinin ne de çobanın haberdar olduğu öğrenildi.

Koyun sürüsüne sahip çıkmakla birlikte çobanlık da yapan polisler, buldukları 150 koyun, 1 eşek ile çoban köpeğini sahibine teslim etti.

Koyun sürüsüne kavuşan çoban büyük mutluluk yaşayarak polislere teşekkür etti.

"Memur arkadaşlardan Allah razı olsun"

30 yıldır çobanlık yaptığını ve 300 tane koyuna baktığını ifade eden Yusuf Menlik, çeltik tarlaları çamurlu olduğu için çok yorulduğunu ve sürünün yarısını kaybettiğini fark edemediğini belirterek, "Çeltik tarlalarının içinde tilki ve domuz olduğundan dolayı koyunlar korkup kaçmış olabilir. Memur arkadaşlardan Allah razı olsun. Burada 150 tane hayvanımız var. Allah razı olsun devletimizden, polisimizden" dedi.