Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi

Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacak
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye'ye rekabet soruşturması
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocakta memur maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Öğretmene 112 ihbarıyla akılalmaz 'taciz' kumpası
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Erdoğan'dan AYM ile Yargıtay arasındaki ihtilafa dair yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: En temel ilkemiz enflasyona ezdirmemek
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Kart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Öğretmenlere ikramiye' ve 'öğretmen atama' açıklaması
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Akşener: 'Önce mevcut Anayasa'ya uymanız gerekiyor'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
600 fenomen incelemeye alınacak
600 fenomen incelemeye alınacak
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Genç Teknoloji Destek' başvuruları başladı
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
'Asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı'
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internette 9 soruda merak edilenler
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Öğretmene şemsiyeli saldırı
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir!
Ehliyet almak cep yakacak
Ehliyet almak cep yakacak
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Mahalli seçimler için adaylık yarışı başladı
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Satamayan galerici kiralamaya döndü
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 21:32, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 21:54
Yazdır
Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi

Moriwaki, özel bir firma tarafından "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Eğitim öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin değil, depreme dayanıksız yapıların insanları öldürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Moriwaki ise, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türkiye'nin de Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'tan sonra "Nerede deprem olabilir?" diye kendisine sorulduğunu ifade eden Moriwaki, "Kahramanmaraş depreminde Hatay'da çok hasar oldu. Çünkü çok kötü zeminde. Sonra maalesef Hatay'da 2 kere deprem oldu. Hatay'dan sonra Suriye ve Kıbrıs'a giden fay hattı var. Denizin dibindeki fay kırılırsa tsunami olabilir, genel olarak bir metre dalgayı söyleyebilirim. En kötü senaryo ise hem deprem hem de kayma da olabilir. O zaman en kötü senaryo 3 metre. Denizden en az 3 metre yüksekte olmak lazım." diye konuştu.

Tsunaminin Türkiye'de şimdiye kadar fazla yaşanmadığını dile getiren Moriwaki, İzmir depreminde dalga boyunun bir metre olduğunu aktardı.

Japonya'da çocukların hem okulda hem de mahallelerinde ayda iki defa deprem tatbikatına katıldıklarını ifade eden Moriwaki, Türkiye'de deprem tatbikat sayısının kendi ülkelerine göre az olduğunu söyledi.

Moriwaki, depreme hazırlık için oluşturulan yaşam üçgenlerinde, enkaz altında kalınması ihtimali göz önünde bulundurularak, su, sıvı ve çikolata bulundurulmasının vücudun sıvı ve besin ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber