İzmir'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan hafif ticari aracın sürücü B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Aslan, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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