Bursa'da oyun alanında oyuncağın devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı
Bursa'da bir alışveriş merkezinin oyun alanındaki oyuncağın düşmesi sonucu sonucu 5 çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 23:00, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 23:01
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan çocuk oyun alanındaki "discovery" isimli oyuncağın demiri koptu.
Bunun üzerine zemine düşen oyuncaktaki Z.Ç, T.İ, M.G, S.Y. ile Z.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuklar hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, oyun alanı kullanıma kapatıldı.