16 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi TBMM gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/15.00/14.00/11.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenecek Travel Expo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret edecek, Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

(KKTC/08.15/08.45/Ankara/12.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri Konferansı'na katılacak.

(Antalya/18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Kayseri/09.30-15.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, partilerinin il başkanlığı ile Dörtyol ve Belen ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, yıkılan okullarda incelemelerde bulunacak, tarım işçileriyle bir araya gelecek.

(Hatay/10.00-17.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

- Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşecek.

(TBMM/14.00/10.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Proje Pazarı açılışına, Türk ve yabancı basın mensuplarıyla söyleşiye ve 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Brüksel)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 7. Ulaştırma Bakanları Toplantısı ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Koridorları "Zengilan'dan Gelışım İpuçları" Konferansı'na iştirak edecek.

(Azerbaycan)

3- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini, 2022 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı "Travel Expo Ankara"nın açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında; Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika, Anadolu Efes ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine konuk olacak.

(Belgrad/22.05/Milano/22.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası; İlkem Yapı Tarsusspor-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin ve Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Antalya/15.00/Kayseri/18.00/İstanbul/19.00)

3- Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması Antalya'da başlayacak.

(Antalya)

4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'ın Maritza takımına konuk olacak.

(Filibe/21.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Finlandiya'nın Hameenlinna ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur rövanş maçında Bahçelievler Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/15.00)