Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 07:45, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 07:47
Nöbetçi Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Elif Akkuş'un tahliyesine karar verdi.
Elif Akkuş, 20 Ekim'den beri tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "şantaj" ve "iftira" suçlarından tutuklanmıştı.