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AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor

AK Parti yönetiminin yerel seçimler için yürüttüğü hazırlıklar kapsamında İstanbul'a yönelik özel bir çalışma yapılıyor. İstanbul'un tüm ilçeleri tek tek analiz ediliyor. Mevcut başkanlardan bazılarının yeniden aday yapılmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 07:55, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 07:56
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AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor

AK Parti'de, yerel seçimlere yönelik aday tespit çalışmaları hızlandı. İstanbul için yapılan hazırlıklar kapsamında da AK Parti her ilçe belediye başkanının performansını ölçmeye başladı. 26 Kasım'da yapılacak temayül yoklamasında ise teşkilata, mevcut belediye başkanları ile yola devam edilip edilmeyeceği sorulacak.

Bu kapsamda İstanbul'da 10 bin teşkilat üyesi ile temayül yapılacak. Temayülde mevcut başkanının yaptığı hizmetlerden memnuniyet, teşkilatla ilişkileri, partinin ilke ve değerlerine uyumu, halka ilişkilerine yönelik teşkilatın nabzı tutulacak. Temayül sırasında teşkilattan ayrıca üç aday ismi de istenecek. Temayül ve AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarının sonuçları belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olacak.

3 DÖNEM KURALI...

Kulislerde, İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 24 ilçe belediye başkanından bazılarının değişebileceği belirtiliyor. Özellikle 3 dönemini tamamlayan başkanların değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye genelinde AK Parti'nin yönettiği büyükşehir ve il belediyelerinde üç dönemlik başkan bulunmuyor. Ancak ilçe ve beldelerde üç dönem ve üstü belediye başkanlığı yapan isimler var. AK Parti kurmayları, 3 dönem kuralının yerel seçimlerde uygulanması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan, AK Parti'nin İstanbul için yaptığı kamuoyu yoklamalarında, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın en başarılı belediye başkanları çıktığı belirtildi. AK Parti ile MHP'nin İstanbul'da yapacağı seçim iş birliği kapsamında, 2019'da olduğu gibi Silivri'de AK Parti'nin aday çıkarmayacağı, yine MHP'nin adayı ile seçime gidileceği belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-

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