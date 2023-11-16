CHP'de aday olmak isteyenler vekil avında

Seçimlerin ardından ortaklarıyla arası açılan CHP'de, her türlü ittifak ve iş birliği senaryolarının da göz ardı edilmediği ancak sandığa tek başına gidilecekmiş gibi çalışmaların yürütüldüğü ifade edilirken, aday olmak isteyen isimler de kulis ziyaretlerine başladı. Adaylık için vekil avına çıkan isimler, Genel Merkez ve Meclis'te ziyaretlerini artırdı. Gelen isimlerin, özellikle değişim ekibiyle yaptığı görüşme trafiği dikkat çekti.

11 BÜYÜKŞEHRİN 3'ÜNDEN YOĞUN ŞİKAYET

Ön seçimin yapılıp yapılmaması karmaşasının da sürdüğü partide, her il ve ilçede aday belirleme sürecinde merkez yoklaması, ön seçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılacağı ifade edildi. Adayların belirlenebilmesi için pazartesiden itibaren örgüt genelinde anket çalışmalarının başlatılacağı belirtildi. CHP'li 11 büyükşehrin 3'ünden yoğun şikayetlerin alındığı, yapılacak ankete göre bazı belediye başkanlarının yeniden değerlendirileceği kaydedildi.